В Киеве произошла авария с участием шести автомобилей. Видео и подробности

В Подольском районе Киева в понедельник, 26 февраля, на Новоконстантиновском путепроводе произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП произошел затор в направлении улицы Межигорской.

Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Новоконстантиновском путепроводе движение транспорта затруднено в направлении улицы Межигорской. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – предупредили в полиции.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии. Сообщается, что столкнулись 6 легковушек.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области легковушка на скорости выехала на встречную полосу, съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. К сожалению, в результате ДТП один из водителей погиб на месте, а второй – скончался в больнице.

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