В Киеве в течение 2,5 месяцев зимы травмировались более 6 тыс. человек. Подробности

В Киеве в течение декабря 2025 – февраля 2026 годов в результате непогоды и гололеда травмировалось около 6200 человек, из которых 321 – дети. В медицинские учреждения были госпитализированы более 1,1 тыс. человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Всем этим фактам будет дана правовая оценка.

"В Киеве в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по чистке дорог и тротуаров и обработки их средствами против гололеда в течение декабря 2025 – февраля 2026 годов с жалобами на травмирование в медицинские учреждения обратилось 6169 граждан, среди травмированных 321 ребенок. Госпитализированы 1155 человек, из них детей – 66", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в частности, в Святошинском районе пенсионерка, которая пришла к бювету набрать воды, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, что вместе с лечением стоило 240 тыс. гривен.

В Соломенском районе двое мужчин поскользнулись и упали недалеко от остановки общественного транспорта. Один из них порезал руки, поскольку нес пакет с банками, у другого – перелом одного из позвонков позвоночника. Пострадавший заявил гражданский иск на 500 тыс. гривен и требует от коммунальщиков компенсации.

В прокуратуре отметили, что причиной травмирования людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда.

"Все указанные улицы обслуживают столичные коммунальные предприятия. Поэтому прокуроры сообщили о подозрениях в служебной халатности 9 руководителям столичных коммунальных предприятий", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 17 февраля, дороги от снега расчищают более 400 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

