В Киеве в результате столкновения с легковушкой загорелся мопед. Подробности и видео

В Киеве на Берестейском проспекте после столкновения с легковушкой загорелся мопед. В результате ДТП пострадали, огонь потушили совместными усилиями патрульных и бойцов ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На видео инспекторы Александр Дедух и Алексей Загородний помогают потушить горящий мопед в Киеве. Ночью (с 26 на 27 марта. – Ред.) мы получили сообщение о ДТП с травмированными на Берестейском проспекте. Заявитель рассказал, что из-за столкновения с автомобилем Audi загорелся мопед", – сообщили в пресс-службе.

По его словам, патрульные отвели участников происшествия на безопасное расстояние, а пострадавшего передали врачам. После чего, с помощью огнетушителя, начали тушить пожар. Окончательно ее потушили спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 23 марта, на автотрассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое – были травмированы.

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