В Киеве в пятый раз за сутки была объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве в пятницу, 14 мая, уже в пятый раз за день была объявлена воздушная тревога. На этот раз в 14:50 из-за носителя "Кинжалов" самолета МиГ-31К.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что с начала суток, 14 июня, в столице уже в пятый раз за день была объявлена воздушная тревога. В целом, согласно информации приложения "Киев Цифровой", с 24 февраля 2022 сирены в городе 1108 раз.

Напомним, в Киевской области в пятницу, 14 июня, спасатели продолжили ликвидацию пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российских обстрелов 12 июня. На месте происшествия, в частности, работает 221 боец ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась враждебная атака дронами-камикадзе Shahed-136.

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