В Киеве в квартире многоэтажки взорвался самогонный аппарат: есть пострадавший. Фото

В Днепровском районе Киева во вторник, 31 января, в квартире многоэтажки взорвался самогонный аппарат. В результате происшествия пострадал собственник жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ЧП будут устанавливать правоохранители.

По словам правоохранителей, около 13:00 к ним поступило сообщение о том, что в доме по улице Радужной произошел взрыв.

"По указанному адресу немедленно выехали патрульные, спасатели и медики. Обследовав место происшествия оказалось, что взорвался самогонный аппарат в одной из квартир. В результате взрыва 56-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован медиками в больницу", – рассказали в полиции.

В пресс-службе напомнили, что за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства предусмотрена административная ответственность.

Напомним, городские власти Киева в очередной раз призвали жителей столицы осторожно пользоваться туристическими газовыми плитками в жилых домах. В условиях отключения электроэнергии в городе увеличилось количество взрывов и пожаров из-за нарушений правил безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в субботу произошел взрыв в квартире жилого дома. Как оказалось, его причиной был баллончик туристической газовой горелки.

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