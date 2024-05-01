В Киеве в квартире многоэтажки произошел взрыв. Фото и подробности

В Днепровском районе Киева в среду, 1 мая, предварительно, произошел взрыв газовой смеси в квартире многоэтажного дома, в результате чего возник пожар. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам правоохранителей, 1 мая в 0:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Днепровском районе Харьковского шоссе.

"Воспламенение произошло в квартире на 5 этаже жилого дома, предварительно из-за взрыва газовой смеси. Во время ликвидации пожара был спасен мужчина и передан медикам, с ожогами лица, рук и тела. Пожар был ликвидирован в 1:04", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Ненадыха Киевской области в воскресенье, 28 апреля, горело хозяйственное здание. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области во вторник, 30 апреля, произошел пожар на 18 этаже 22-этажного жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали 84 человека, из которых 20 – дети.

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