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На Киевщине во время тушения хозяйственного здания спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
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Спасатели потушили пожар

В селе Ненадыха Киевской области в воскресенье, 28 апреля, горело хозяйственное здание. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 апреля в 12:08 в них поступило сообщение о пожаре в селе Ненадыха на улице Садовой.

На Киевщине во время тушения хозяйственного здания спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

"По прибытию спасателей установлено, что горит хозпостройка по всей площади. Во время тушения на полу комнаты спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Пожар ликвидирован в 13:35. К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава", – сообщили в ГСЧС.

На Киевщине во время тушения хозяйственного здания спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

Напомним, в Соломенском районе Киева в пятницу, 19 апреля, произошел пожар в квартире многоквартирного дома. Во время тушения огня спасатели вынесли на свежий воздух более 10 животных – собак и кошек с котятами, однако, к сожалению, 6 животных не выжило.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 22 апреля, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 13 человек, из которых 3 – дети.

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