На Киевщине во время тушения хозяйственного здания спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В селе Ненадыха Киевской области в воскресенье, 28 апреля, горело хозяйственное здание. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 апреля в 12:08 в них поступило сообщение о пожаре в селе Ненадыха на улице Садовой.

"По прибытию спасателей установлено, что горит хозпостройка по всей площади. Во время тушения на полу комнаты спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Пожар ликвидирован в 13:35. К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Соломенском районе Киева в пятницу, 19 апреля, произошел пожар в квартире многоквартирного дома. Во время тушения огня спасатели вынесли на свежий воздух более 10 животных – собак и кошек с котятами, однако, к сожалению, 6 животных не выжило.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 22 апреля, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 13 человек, из которых 3 – дети.

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