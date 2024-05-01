Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: из дома эвакуировали 84 человека, из которых 20 – дети. Фото и видео

В Вышгороде Киевской области во вторник, 30 апреля, произошел пожар на 18-м этаже 22-х этажного жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали 84 человека, из которых 20 – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 30 апреля в 18:00 к ним поступило сообщение о возгорании на 18-м этаже 22-х этажного жилого дома в городе Вышгород на проспекте Шевченко.

"По прибытию было установлено, что на 18 этаже дома горит автомобильная покрышка, в результате чего возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажа. Спасателями были эвакуированы 84 человека, из них 20 детей. Пожар ликвидирован в 18:54", – уточнили в ГСЧС.

К тушению пожара было привлечено 12 единиц техники, 43 человека личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ненадыха Киевской области в воскресенье, 28 апреля, горело хозяйственное здание. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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