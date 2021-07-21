В Киеве 'утопленница' сама явилась к спасателем после двухчасовых поисков ее в озере. Фото

В среду, 21 июля, в парке Партизанской славы произошел неординарный случай. Наряд Муниципальной охраны нашел на берегу озера вещи и документы женщины, на ее поиски вызвали водолазов. Впрочем "утопленница" сама пришла к спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной стражи Киева. Там отметили, что поиски женщины продолжались более двух часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"В восемь часов на место прибывают водолазы ГСЧС и полиция. Начали поиски пропавшей женщины. В десять к поисковой группе подходит и сама женщина с вопросом "А что у вас случилось, кого ищете?" – рассказали в пресс-службе.

Интересно, что для идентификации своей личности женщина показала спасителям удостоверение "Ветеран труда".

Напомним, в киевском Гидропарке 26 июня из воды вытащили тело мужчины. Предварительно, его сбросили с моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на пляже "Аркадия" в Одессе утонул пожилой мужчина. Его тело около 7:30 достали из воды, а забрали только к полудню. Все это время недалеко от трупа отдыхали люди.