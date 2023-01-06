В Киеве умерла третья пострадавшая от ракетной атаки россиян в канун Нового года, – Кличко

В пятницу, 6 января, скончалась еще одна из пострадавших в результате ракетной атаки 29 декабря со стороны страны-террориста РФ. Все это время женщина в тяжелом состоянии находилась в больнице.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Агрессор ответит за свои преступления.

"Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это – третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года", – написал Кличко.

Напомним, страна-террорист РФ в субботу, 31 декабря, вновь нанесла ракетные удары по Украине. В результате атаки врага были повреждены объекты в нескольких районах Киева.

В частности, в столице в субботу, 31 декабря, в результате ракетных обстрелов было повреждено здание отеля в центре города. А также здание дворца "Украина". В частности, взрывной волной выбило окна. В столице 1 января взрывотехники изъяли обломок ракеты возле станции метро "Левобережная", из-за чего работа метрополитена была временно ограничена.

Добавим, 31 декабря, в результате атаки РФ одна из ракет упала в Соломенском районе столицы в частном секторе. Были разрушены несколько домов, погибла женщина, у которой остался маленький сын. Другая женщина серьезно пострадала, она находилась в реанимации в коме. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 января, скончался один из пострадавших в результате ракетной атаки 31 декабря со стороны РФ. Все это время мужчина в тяжелом состоянии находился в реанимации.

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