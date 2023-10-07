В Киеве участились случаи отравления грибами: у КГГА напомнили основные симптомы

В Киеве участились случаи отравления грибами. По результатам минувших выходных, 30 сентября – 1 октября, на больничных койках токсикологических отделений продолжают находиться три человека.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения, передает пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призывали ни в коем случае не угощать грибами детей, потому что такая еда не для них.

"В столице участились случаи отравления грибами. И хотя киевляне значительно уменьшили свои походы на "тихую охоту", в больницы с острым отравлением грибами продолжают обращаться пациенты. Так, по результатам минувших выходных в токсикологическом отделении Киевской городской больницы скорой медицинской помощи находятся три человека", – уточнили в пресс-службе.

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Медики призвали киевлян ответственно относиться к потреблению грибов, а также напомнили, что симптомы, присущие таким отравлениям, могут быть разными. В частности, наиболее опасны токсины мухоморов белого и вонючего, бледной поганки, сморчков и некоторых других грибов. Особая их опасность в том, что после попадания в желудок они могут никак себя не проявлять до трех суток.

"Сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, тошнота, головокружение начнутся тогда, когда токсины уже достигнут головного мозга. Поэтому и лечение из-за потери времени будет более сложным. А вот после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков – тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела скажутся уже в течение часа. Такие отравления не часто бывают летальными и все равно могут иметь серьезные последствия для здоровья", – отметили в КГГА.

Врачи подчеркнули, что после любого употребления грибов необходимо внимательно прислушиваться к своему организму. Если вы почувствовали симптомы, подобные описанным – следует немедленно обратиться к врачу! Чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем меньше вреда нанесут токсины.

Домедицинской помощью может быть промывание желудка (выпить 5-6 стаканов кипяченой воды и вызвать рвоту), принятие сорбентов, очистительная клизма, употребление большого количества жидкости (в том числе слегка подсоленной воды, которая восстановит водно-солевой баланс).

"Ни в коем случае не угощайте грибами детей! На них яд подействует мощнее, чем на взрослого. Тем более что съедобные грибы – тяжелая пища для детского желудка", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в начале сентября зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в частных садах. В общей сложности заболел 21 ребенок.

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