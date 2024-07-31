Ночью пыталась скрыться от полиции и протаранила дерево: в Киеве патрульные оштрафовали водителя легковушки. Видео

В Киеве во время комендантского часа правоохранители устроили погоню за водителем легковушки, которая не справившись с управлением въехала в дерево. У женщины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушительницу составили несколько админпротоколов.

"Накануне в Голосеевском районе мы заметили автомобиль Volkswagen, двигавшийся по улице в период действия комендантского часа. Полицейские предъявили водителю требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение. Инспекторы немедленно последовали за автомобилем. На одном из перекрестков, вождь не справился с управлением и въехал в дерево. К счастью, обошлось без травмированных", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за рулем легковушки находилась 22-летняя водитель, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское обследование в установленном законом порядке женщина категорически отказалась. Патрульные отстранили гражданку от управления и составили на нее соответствующие административные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе полицейские разыскали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В момент аварии женщина переходила дорогу по переходу.

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