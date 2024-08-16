В Киеве трамвай протаранил легковушку, образовалась пробка. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 16 июня, произошла авария с участием трамвая и легковушки. В результате ДТП на улице Бориспольской образовалась пробка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Бориспольской, движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Красный Хутор". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" подтвердили информацию о происшествии и отметили, что в результате аварии задерживается движение трамваев № 22 в направлении ЗЗБК. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 6 августа, на улице Глубочицкой произошла авария с участием трамваев и по меньшей мере 10 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно есть пострадавшие.

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