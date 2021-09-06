В Киеве таксист напал на клиентку-итальянку, а потом пытался договориться. Фото и видео

В Киеве водитель службы такси ударил пожилую иностранку. После этого мужчина пытался договориться со свидетелями, чтобы они никому не рассказали о произошедшем.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила киевлянка Ольга Немцева. Инцидент произошел возле отеля "Президент" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По ее словам, водитель подвез двух пожилых гражданок Италии к гостинице и после того, как они рассчитались с ним, таксист толкнул одну женщину, а потом ударил ее ногой. Обе иностранки сразу ушли внутрь здания.

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"Я окаменела от увиденного и от того, что охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит. В шоковом состоянии заблокировала авто обидчика и пригрозила ему судом. Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день". Затем начались уговоры, давление на жалость", – рассказала Немцева.

Она добавила, что после этого отвела водителя к женщинам, где он извинился перед иностранками.

На вопрос пользователей, что стало причиной конфликта, киевлянка сообщила, что по словам таксиста "ему нужно зарабатывать деньги и он ожидал большую сумму (за поездку – Ред.)".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле города Вишневое Киевской области пассажир, 2002 года рождения, напал на таксиста, избил его и нанес несколько ножевых ранений. Конфликт возник из-за того, что якобы водитель отказался сократить дорогу.