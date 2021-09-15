В Киеве такси попало в ДТП, пострадала женщина. Фото

В Печерском районе Киева в ночь с 14 на 15 сентября столкнулись автомобиль службы такси Peugeot 301 и Ford Mondeo. В результате ДТП травмы получила пассажирка первого автомобиля.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Автопроисшествие случилось на улице Бойчука (бывшая Киквидзе).

"Как рассказали очевидцы аварии, водитель автомобиля Peugeot двигаясь по левой полосе неожиданно начал перестраиваться в правую полосу, где в этот время ехал Ford. В результате этого оба автомобиля столкнулись. В больницу с травмами была госпитализирована пассажирка такси", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что после столкновения Mondeo выехал за пределы дороги на клумбу и ударил железную опору крыши, установленной при входе в подвальное помещение.

Напомним, в Дарницком районе Киева во вторник, 14 сентября, из-за столкновения автомобилей Lexus и грузовика DAF было заблокировано движение трамваев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 13 сентября автомобиль Chevrolet наехал на малолетнего мальчика и уехал с места ДТП. Ребенка с травмой ноги госпитализировали в Охматдет.