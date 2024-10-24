В Киеве столкнулись 'скорая' и легковушка: заблокировано движение трамваев, возникла пробка. Подробности ДТП и фото

В Дарницком районе Киева в четверг, 24 октября, произошла авария с участием машины скорой помощи и легковушка. Авария произошла на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой движение транспорта затруднено в направлении Харьковской площади. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в патрульные полиции.

В соцсетях сообщили, что произошла авария с участием машины скорой помощи и легковушки. В результате столкновения было заблокировано движение трамваев, образовалась пробка.

Напомним, суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил масштабное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Maserati, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Злоумышленник во время комендантского часа протаранил мопед, на котором ехали мужчина и женщина – последняя погибла на месте происшествия.

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