В Киеве столкнулись инкассаторский микроавтобус и легковушка: первые подробности. Фото

В Печерском районе города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла на улице Старонаводницкой.

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Как стало известно OBOZ.UA, в аварию попали инкассаторские авто и Renault. Микроавтобус инкассаторов опрокинуло на бок.

Предварительно есть пострадавшие. На месте работают спасатели и правоохранители, также прибыла карета скорой помощи.

Водители говорят, что на улице Старонаводницкой из-за указанного ДТП движение затруднено.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшему судье Алексею Тандыру, который год назад сбил насмерть нацгвардейца, "обновили" меру пресечения – он будет находиться под стражей до 31 августа 2024 года включительно (без определения залога). Такое решение принял Святошинский райсуд Киева.

А тем временем в Голосеевском районе Киева правоохранители остановили водителя, нарушившего ПДД. Как оказалось, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне авто находились трое детей.

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