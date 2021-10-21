В Киеве микроавтобус сбил полицейского, который оформлял нарушение ПДД. Фото

В Оболонском районе Киева в четверг, 21 октября, на улице Луговой микроавтобус сбил патрульного полицейского. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Происшествие случилось возле торгово-развлекательного центра "Караван".

"Патрульный составлял административные материалы на нарушителя правил дорожного движения. В какой-то момент его сбил микроавтобус. Пострадавшего полицейского госпитализировали", – рассказал наш собеседник.

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Telegram-канал dtp.kiev.ua уточнил, что автомобиль-нарушитель пытался объехать пробку и слишком поздно заметил полицейского.

"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", – говорится в сообщении.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузового фургона Renault и автокрана ГАЗ. После ДТП пьяный водитель автокрана пытался скрыться с места происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в четверг, 21 октября, произошла авария с участием грузовика Mercedes и машины службы каршеринга (проката) Hyundai. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.