В Киеве закрывали станцию метро из-за подозрительного предмета

В Киеве в среду, 23 ноября, временно закрыли станцию метро "Славутич". Работники обнаружили подозрительный пакет на входе в кассовый зал.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". На место происшествия вызвали взрывотехников.

"Станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

В киевском метрополитене OBOZREVATEL уточнили, что движение поездов не останавливалось, но при этом пассажиров на станции "Славутич" не высаживали.

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После проверки метрополитен продолжил работать в обычном режиме. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, в Киеве 5 августа правоохранители перекрывали пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" из-за того, что был найден подозрительный пакет. Во время проверки взрывоопасных предметов обнаруженили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июня в столице из-за подозрительного предмета полностью перекрывали движение на мосту Метро.