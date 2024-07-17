В Киеве сбили 'Шахед', было возгорание в жилой застройке: все подробности

Российская оккупационная армия вечером в среду, 17 июля, атаковала Киев ударным беспилотником типа Shahed-136. В украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

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Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что в результате падения обломков вражеского БПЛА есть возгорание в Дарницком районе между жилым домом и учебным заведением. Однако позже он уточнил, что повреждений вследствие падения обломков дрона врага нет.

"Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено. Не игнорируем сигналы тревоги! За этот вечер они уже звучали трижды. Враг – коварный и циничный", – говорится в сообщении Кличко.

По данным корреспондентов OBOZ.UA, громкие взрывы на левом берегу Киева было слышно около 23:00.

В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали, что "Шахед" движется в сторону Киева с восточной стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, за последнюю неделю во время дроновых атак России на Украину уже четыре вражеских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси и часами кружили в белорусском воздушном пространстве. Последний из них 16 июля после нескольких часов полетов упал и взорвался в 55 км от Бобруйска.

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