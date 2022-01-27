В Киеве спасли женщину, которая хотел прыгнуть с 12 этажа с ребенком в руках. Фото и видео

В Дарницком районе Киева 26 января правоохранители и сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа с ребенком в руках. Инцидент произошел на улице Михаила Гришка, 8Б.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Спасателям пришлось взламывать двери, чтобы проникнуть в квартиру (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщении от жительницы Киева о том, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире на 12 этаже и угрожала убить себя и малыша.

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Полицейские почти час уговаривали женщину не совершать самоубийство, в то время как спасатели готовились помочь, спустившись с 13 этажа.

Когда все было готово, бойцы ГСЧС взломали двери и сотрудники полиции зашли в квартиру. Они обнаружили женщину на балконе – жительницу столицы немедленно завели в комнату, а напуганного 3-летнего мальчика успокоили. Его жизни ничего не угрожает.

32-летнюю уроженку Кропивницкого правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту покушения на убийство малолетнего ребенка открыто уголовное производство.

Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное. Следствие назначило ряд медицинских экспертиз, чтобы определить была ли она вменяема в момент инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве патрульные спасли 18-летнего парня, который пытался покончить жизнь самоубийством порезав руки. О своем намерении киевлянин сообщил знакомой, отправив ей соответствующее фото.