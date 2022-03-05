В Киеве силы ПВО сбили над детской больницей "Охматдет" ракету оккупантов

В Киеве над детской больнице "Охматдет" в пятницу, 4 марта, силы ПВО сбили ракету оккупантов. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил генеральный директор медучреждения Владимир Жовнир, передает УНИАН. Из-за взрыва, который прозвучал в результате этого, выбило дверь в центральном корпусе.

"Вечером над "Охматдетом" была сбита ракета. Был такой сильный и мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе и побило окна на 9-м этаже... Мы всех детей держали в бомбоубежище, и никто не пострадал", – рассказал Жовнир.

Он добавил, что медики начали эвакуацию пациентов из больницы. Кроме того, он уточнил, что к ним поступила информация о ранении детей в Бородянке и Клавдиево Киевской области.

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Дежурный врач "Охматдета" Андрей Высоцкий сообщил, что "в европейском городе, в Европе за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями".

"Двое из них эту ночь не пережили. Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи... А одну из них отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться", – констатировал врач.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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