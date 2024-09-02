В Киеве саперы изъяли обломки вражеской ракеты Х-101. Фото

В Святошинском районе Киева саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101. Ее оккупационные войска государства-агрессора запустили на украинскую столицу утром в понедельник, 2 сентября.

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Об этом сообщили на Facebook-странице ГСЧС. Там отметили, что пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетных обстрелов в Святошинском районе.

"На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух – земля", – говорится в сообщении.

Там добавили, что, к счастью, ни один человек не пострадал.

В мобильном спасательном центре ГСЧС призвали граждан не касаться подозрительных предметов.

"Помните и соблюдайте основные три правила: "Не подходи. Не трогай. Звони "101"!" – отметили в учреждении.

Отметим, что в Святошинском районе Киева обломки одной из сбитых в понедельник российских ракет повредили вход в станцию метро "Святошин". Кроме того, были побиты окна и поломаны вывески в МАФах.

Как сообщалось, 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Над Киевом силами ПВО было уничтожено более 20 средств воздушного нападения: более десяти крылатых ракет, десять баллистических ракет и ударный беспилотник.

Как писал OBOZ.UA, также утром 2 сентября русские войска атаковали Харьков. В Индустриальном районе города есть возгорание в садовом обществе.