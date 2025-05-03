В Киеве с утра прогремели взрывы: что говорят в КМВА

В Киеве утром 3 мая прогремели взрывы. В городе работала противовоздушная оборона.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях.

"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!" – написал он около 6 часов утра.

Несколько позже взрывы и работу ПВО в столице подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 05:47, отбой – в 06:06. В Воздушных силах ВСУ в этот период предупреждали, что к Киеву с юга приближается российский дрон-камикадзе

Напомним, накануне стало известно, что Россия 13 раз атаковала Киев в апреле. Для террора Киева враг применял ракеты разных типов, а также дроны-камикадзе.

В результате вражеских ударов погибли 14 человек, среди них – ребенок.

Тревогу в столице объявляли 46 раз за месяц.

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