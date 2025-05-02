В апреле в Киеве 46 раз объявляли воздушную тревогу. За это время российские войска совершили 13 атак с использованием ударных дронов, управляемых и баллистических ракет.

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Жертвами стали 14 человек, среди них – один ребенок, еще 98 киевлян получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

"В апреле воздушная тревога на территории Киева объявлялась 46 раз. Общая продолжительность 43 часа 39 минут. Зафиксировано 13 обстрелов с использованием вражеских ударных беспилотников и ракет разного типа", – отметил спикер.

По словам Иевлева, в Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Оболонском районах Киева в результате обстрелов повреждено 245 зданий и 108 автомобилей.

"К сожалению, 14 человек погибли, 98 пострадавших. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — добавил он, заметив, что угроза воздушных атак остается высокой, несмотря на стабильную ситуацию. Он призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и в случае объявления направляться к укрытиям.

Представитель КМВА добавил, что сейчас активно продолжается российский телефонный терроризм. За месяц было зафиксировано 102 ошибочных сообщения о заминировании.

Иевлев подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя приближаться к ним и нельзя прикасаться, поскольку это может оказаться опасным. При этом немедленно нужно позвонить по номеру 101, указать место находки и дождаться приезда специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко осмотрел отремонтировавшийся жилой дом на улице Ивана Дзюбы, который был поврежден в результате российской атаки в январе 2024 года. Специалисты восстановили межэтажные перекрытия, перегородки и кровлю.

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