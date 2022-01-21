В Киеве ряд общественных организаций вышли на протест: требуют вернуть общине земельный участок

Во вторник 18 января в Киеве ряд общественных организаций пришли под стены Северного апелляционного хозяйственного суда в связи с делом о рейдерском захвате 15 гектаров земли на берегу Днепра. Земельный участок на ул. Промышленная в Голосеевском районе столицы уже около 18 лет занимается разными предприятиями.

В течение 3 лет рейдерами были сожжены авто журналисты, а на представителей СМИ совершались нападения во время проведения журналистской деятельности, пишет stopcor.

Сначала земельный участок был предоставлен ОАО "Мостобуд" для переноса средств производства после строительства моста, но ни одного дня не использовали по назначению. Затем под видом дноуглубительных работ руководство вышеуказанного общества решило добывать песок из русла г. Днепр и составлять его именно на этом участке. При этом ни разрешений на добычу предприятия не имели, а рентную плату за добычу не платили.

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Добычу песка смогли прекратить только под давлением многих общественных организаций, но на участке начали продавать песок, доставленный из других мест.

В 2018 году благодаря общественности, из-за нецелевого использования, многолетней неуплаты арендной платы и передачи участка в субаренду без согласования с КМР, Договор аренды участка между КГГА и ОАО "Мостострой" был расторгнут депутатами КМР в одностороннем порядке.

После чего, непонятно, каким образом было оформлено право собственности на несуществующее здание площадью около 300 кв. м и продана ее компании "КС Групп".

Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу города, но рейдеры не сдались и подали апелляционную жалобу.

Апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда города Киева рассмотрела коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей: Куксов, Тищенко, Шовтола, и решили вернуть дело в суд первой инстанции.