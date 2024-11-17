В Киеве разразился скандал вокруг волонтерской организации HELPER Украина: руководитель заявил о давлении. Видео

В Киеве разразился скандал вокруг волонтерской организации Helper Украина. Ее руководитель Даниил Щербаков заявил о давлении.

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По его словам, в доме, где расположен офис организации, руководитель ОСМД безосновательно отключил видеонаблюдение, подвергая опасности сотрудников и волонтерский транспорт, также он оказывает другие препятствия работе организации, которая помогает Вооруженным силам Украины. О ситуации Щербаков рассказал на своей странице в Facebook.

"Негодяи создают препятствия в работе Helper Украина! Прошу огласки!" – отметил руководитель Helper Украина.

Он отметил, что в последние годы получает многочисленные угрозы из-за поддержки Вооруженных сил и украинских воинов на передовой. Следовательно, к вопросу безопасности, по словам Щербакова, он привык относиться ответственно.

И недавно безопасность сотрудников Helper Украина и волонтерского транспорта была поставлена под угрозу.

"Недавно я обратился к руководителю ОСМД "Лазурный Бриз" в Киеве (ул. Ованеса Туманяна, 15а) Валентину Кудрявскому с вопросом, почему по его распоряжению в доме было выключено видеонаблюдение, под наблюдением которого находятся не только люди, но и служебные брендированные авто HELPER Украина. В ответ я получил некорректную реакцию и объяснение, что это якобы "распоряжение правоохранителей". Я поручил подготовить официальное обращение в полицию, и выяснилось, что никаких таких распоряжений от правоохранительных органов не было", – описал Щербаков начало конфликта.

Реакция правоохранительных органов, по словам основателя Helper Украина, была оперативной: после вмешательства полицейских камеры видеонаблюдения были сразу же включены.

Однако упомянутый руководитель ОСМД, утверждает Щербаков, сразу же начал создавать другие препятствия работе организации.

"Он запрещает проезд брендированных автомобилей HELPER Украина к территории дома, заставляя их парковаться далеко, вне зоны видеонаблюдения и охраны. Это не только усложняет нашу работу, но и подвергает волонтерскому транспорту риск повреждения или кражи. В этих автомобилях мы перевозим ценные вещи, которые жизненно необходимы для наших защитников на фронте. Но, судя по поведению Кудрявского, его это не волнует", – отметил Щербаков.

Он обратился к правоохранителям с просьбой "обратить внимание на эту ситуацию и повлиять на действия руководителя ОСМД Валентина Кудрявского".

"Нельзя допустить, чтобы личные интересы отдельных людей создавали препятствия для работы волонтеров, которые ежедневно помогают нашим защитникам! Отдельно благодарю охранников, которые, понимая важность нашего труда, обещали пытаться пускать наши автомобили, пренебрегая неправомерными приказами. Делаем максимальную огласку! Это касается каждого!" – резюмировал Щербаков.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о сотрудничестве ОО "Helper Украина" с полицией Запорожья в розыске пропавших без вести.

Также организация совместно со спасателями ГСЧС запустила "Школу жизни" в Запорожье.