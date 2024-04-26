Спасатели ГСЧС совместно с 'Helper Украина' положили начало 'Школе жизни' в Запорожье

Общественная организация "Helper Украина" совместно с главным управлением ГСЧС Украины в Запорожской области положили начало "Школе жизни" целью которой является ознакомление школьников с важностью службы подразделений спасателей, об опасности взрывчатки, пошаговых действиях при обнаружении взрывчатки и опасных веществ детьми.

Первыми такое уникальное обучение посетили учащиеся Запорожского лицея "ОРТ АЛЕФ".

"Я радуюсь, что начальник управления ГСЧС в Запорожской области господин Владислав Гусинский сразу поддержал нашу инициативу и вместе мы без преувеличения делаем очень важную миссию", – рассказал Данило Щербаков основатель "Helper Украина".

Он отметил, что хотел бы, чтобы такую "Школу жизни" прошел каждый школьник в Украине, потому что это без преувеличения может спасти жизнь.

"Наши подразделения тщательно подготовились к встрече маленьких гостей, потому что дети для нас всегда есть и будут приоритетом. Специалисты данного направления разработали специальную программу ознакомления школьников со взрывоопасными веществами, подготовили наглядные материалы, сделали все, чтобы дети максимально качественно восприняли информацию, которую мы хотим им донести", – рассказал Гусинский.

В ОО "Helper Украина" надеются, что этот опыт станет примером для всей Украины.