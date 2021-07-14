В Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка: мужчина заявил, что его избили

В Шевченковском районе продавец мороженного якобы избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке. Инцидент произошел ботаническом саду имени академика Александра Фомина.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пострадавший Владимир Оливець. По его словам, полицейские, которые прибыли на вызов, не помогли написать заявление или задержать нападавшего.

"Продавщица в ботсаду имени Фомина наотрез отказывается обслуживать на украинском, а ее муж-напарник, с характерной татуировкой на плече, еще и бьет. После вызова полиции смельчак скрывался вокруг, перезваниваясь с однодумщицей за холодильником. Как выяснилось, зря – наряд патрульных, прибывший 50 минут сообщил, что уже спешат на "важный" вызов", – написал Оливець.

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Он добавил, что правоохранители не помогли ему написать заявление по факту инцидента или подойти к человеку, который на него напал.

Киевлянин добавил, что позднее написал заявление, которое было зарегистрировано в полиции, но, при этом, ему не предложили снять побои.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Польше мужчина набросился на группу украинцев из-за разговора на родном языке.