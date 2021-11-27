В Киеве радикалы устроили погром в баре, есть пострадавшие. Фото и видео

В пятницу вечером, 26 ноября, в Киеве группа людей, вероятно, из праворадикальной организации устроила погром в баре "HVLV" ("Хвылевой") на улице Верхний Вал, 18 на Подоле. Есть пострадавшие среди охранников и посетителей.

Об инциденте сообщили в Telegram-аккаунте заведения. Там написали, что нападавших было 15, они забрызгали охрану из баллончиков, а также применили телескопические дубинки. При этом из уст злоумышленников звучали оскорбительные высказывания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В момент нападения в баре находились около 15 гостей, трое ди-джеев из Германии и трое членов персонала. Барменам удалось закрыть двери на ключ, но злоумышленники начали их выламывать. Вход охраняли сами посетители, чтобы дебоширы не смогли прорваться внутрь.

Видео дня

Стеклянные двери и окна были разбиты, через них в помещение забросили баллоны со слезоточивым газом. Часть людей в баре спрятались в других комнатах, остальные же продолжали держать оборону.

Погромщики также успели сломать мебель внутри и на террасе "HVLV" и изрисовать стены. После этого они убежали в сторону клубов К41 та Closer, передает "Бабель". Сообщается, что среди нападавших были парни в балаклавах, масках и спортивных костюмах, которые обронили возле бара визитку праворадикальной организации "Центурия".

На место ЧП вызвали охранную службу и правоохранителей. Спустя несколько часов стало известно, что 10 нападавших были задержаны, их доставили в отделение полиции.

Отметим, что это уже не первое нападение на "HVLV". Предыдущий подобный инцидент в заведении произошел 6 ноября. Тогда к бару пришли около 150 человек, они бросали дымовые шашки и петарды, блокировали входы и разрисовали стены здания. После этого неизвестные еще несколько раз наведывались туда и мешали работе бара.

У Києві праворадикали напали на бар "Хвильовий". Розбили вікна та використали сльозогінний газ pic.twitter.com/gW1BLtORPn — hromadske (@HromadskeUA) November 26, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области мужчина устроил погром в больнице. Он разнес медучреждение и причинил серьезные телесные повреждения пациентам.