В Киеве пьяный водитель влетел в забор, авто перевернулось на крышу. Фото и видео

В субботу, 3 июля, в Киеве пьяный автомобилист устроил дорожно-транспортное происшествие на улице Мечникова. Мужчина на Mercedes врезался в забор, после чего машина перевернулась. Металлические конструкции разбросало по дороге.

Взволнованные очевидцы события вызвали полицию, предположив, что водитель и двое пассажиров могли пострадать. Правоохранители выяснили, что все они уцелели, однако у мужчины, который был за рулем, обнаружили признаки алкогольного опьянения, сообщили на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

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21-летний водитель прошел тест, который выявил в его крови 1,41 промилле алкоголя. Отметим, что этот показатель в семь раз превышает допустимый уровень.

На нарушителя составили административные протоколы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ладыжинские хутора Винницкой области в "пьяном" ДТП чудом уцелела 11-месячная девочка. В тележку, когда мама везла его по обочине, на скорости врезался автомобиль, в результате чего ребенок попал в реанимацию с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга, переломами.