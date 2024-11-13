В Киеве пьяный водитель протаранил шесть легковушек и пытался скрыться. Подробности ДТП и фото

В Киеве пьяный водитель Volkswagen протаранил шесть припаркованных автомобилей в Днепровском районе. Виновник ДТП пытался скрыться, однако его задержали неравнодушные свидетели аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили несколько административных протоколов.

"Мы получили сообщение об аварии без травмированных в Днепровском районе. По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на припаркованные автомобили", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия патрульные установили, что водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, повредил шесть припаркованных автомобилей и попытался покинуть место ДТП. Неравнодушные граждане остановили его и вызвали полицейских.

Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови – на него составили админматериалы. Окончательное решение в этом случае будет принимать суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 14 октября, на проспекте Академика Глушкова автомобиль Porsche на скорости протаранил припаркованную маршрутку. После этого элитное авто выехало на зеленую зону и опрокинулось.

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