В Киеве пьяный таксист протаранил маршрутку. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в понедельник, 14 февраля, произошла авария с участием автомобиля службы такси и маршрутного автобуса. По предварительным данным, таксист был пьян за рулем.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент случился на проспекте Победы недалеко от станции метро "Святошин" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель такси Uber по имени Роман столько выпил с самого раннего утра, что не заметил большую желтую маршрутку и протаранил ее прямо в заднюю часть на своем Peugeot. К счастью, обошлось без травмированных. Тест на приборе Драгер показал 2,76 промилле", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что в машине таксиста на полу обнаружили пустые бутылки из-под пива.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в четверг, 10 февраля, произошла авария с участием автомобилей Mersedes E 320 и Opel Vivaro. В результате ДТП пострадали две женщины, в том числе жена иностранца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 13 февраля на Окружной дороге в Киеве Renault вылетел на тротуар и снес несколько киосков. Автопроисшествие обошлось без жертв.