В Киеве пьяная водительница Volkswagen протаранила Jeep: у виновницы ДТП нашли наркотики. Фото

В Деснянском районе Киева водительница Volkswagen протаранила Jeep. Как оказалось, виновница аварии села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также хранила наркотики.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инспекторы выписали нарушительнице штрафов более чем на 18 тысяч гривен и передали ее следователям.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение об аварии в Деснянском районе с участием двух транспортных средств.

"Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen совершила столкновение с авто Jeep. Во время общения с 34-летней владелицей первого авто полицейские обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла осмотр с помощью прибора "Драгер", результат – 1,57 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время беседы женщина призналась патрульным, что в салоне ее автомобиля лежит баночка с каннабисом.

На нарушительницу составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года) и за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности (штраф 340 гривен). Кроме того, на место происшествия вызвали следователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, начал оскорблять инспекторов и вести себя дерзко.

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