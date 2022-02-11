В Киеве пьяная компания из-за замечания избила участника боевых действий . Видео

В Голосеевском районе Киеве группа молодых людей избила ветерана боевых действий. Предварительно, это произошло из-за того, что пострадавший сделал замечание относительно употребление алкоголя в парке.

Об этом сообщил Telegram-канал Всевидящее око. Инцидент случился в ночь с 10 на 11 февраля на улице Маршала Якубовского (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"В Киеве избили участника боевых действий из-за замечания о распитии алкоголя. Пострадал и его пес", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию об инциденте.

"Данное обращение зарегистрировано в полиции. Когда патрульные прибыли на место, то там остался только неравнодушный свидетель, который и вызвал правоохранителей. Компании, которая на него напала на мужчину, уже не было. Пострадавшего, по словам очевидцев, госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что устанавливаются обстоятельства и детали происшествия.

Осторожно на видео сцена насилия и нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 октября, в Торчине Волынской области участник боевых действий в 2014 году на Донбассе стал жертвой пьяных хулиганов. Мужчину избили посреди белого дня за просьбу прилично себя вести на улице.