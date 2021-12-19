В Киеве произошло масштабное ДТП – авто разбросало по дороге. Видео

В Киеве ночью в воскресенье, 19 декабря, случилась масштабная авария, в которой участвовали сразу шесть автомобилей. Инцидент произошел на Набережно-Рыбальской дороге .

Известно, что в момент столкновения транспортные средства двигались в сторону Северного моста. Об этом сообщили в столичном Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

От удара машины буквально разбросало по дороге, одну из них даже развернуло поперек проезжей части. У этого авто был разбит бампер, на асфальте заметны обломки. Проезд на данном участке улицы был временно затруднен.

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На место ЧП вызвали правоохранителей и медиков, на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина пыталась перебежать 6 полос дороги в неположенном месте. Ее сбил автомобиль, горожанка попала в больницу.