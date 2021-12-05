В Киеве произошло ДТП с участием такси, обломки авто разбросало по дороге: пострадала женщина. Фото

Ночью в воскресенье, 5 декабря, в Киеве случилась авария с пострадавшими при участии автомобиля службы такси Uklon. Инцидент произошел на бульваре Академика Вернадского.

Предварительно известно, что таксист на Hyundai двигался со стороны проспекта Академика Палладина и врезался в Subaru. Об этом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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От удара в Hyundai сработали подушки безопасности. Именно они уберегли водителя такси от серьезных травм, а вот пассажирка, которая сидела на заднем сидении, получила телесные повреждения. Пострадавшую оперативно госпитализировали в медучреждение на скорой.

В результате ДТП у Hyundai отпал бампер и номера, фрагменты авто были разбросаны по дороге. На место аварии прибыли правоохранители, следствие будет разбираться в причинах произошедшего и установит, почему водитель такси не справился с управлением транспортным средством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве водителю внезапно стало плохо за рулем и машина, снеся ограждение у дороги, вылетела на обочину. Выяснилось, что мужчина страдает эпилепсией.