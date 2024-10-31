В Киеве произошло ДТП с участием общественного транспорта: движение трамваев перекрыто. Подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 31 октября, на улице Глубочицкой произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. В результате столкновения было остановлено движение общественного электротранспорта в обе стороны.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На Глубочицкой, ДТП с участием трамвая и легковушки KIA. Движение трамваев остановлено в оба направления", – говорится в сообщении.

В КП "Киевпасстранс" подтвердили информацию об аварии с участием общественного транспорта и уточнили, что из-за этого задерживается движение трамваев №14 и №18.

Напомним, в Оболонском районе Киева водитель Mercedes на скорости протаранил Citroen, в результате чего водитель последнего был травмирован – его доставили в больницу. Как оказалось, виновник ДТП, по информации следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 6 августа, на улице Глубочицкой произошла авария с участием трамваев и по меньшей мере 10 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно есть пострадавшие.

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