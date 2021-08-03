В Киеве произошло ЧП в метро, движение поездов ограничивали

В Киеве во вторник, 3 августа, на станции метро "Оболонь" упал пассажир. Мужчину подняли на перрон и вызвали скорую помощь.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Движение поездов ненадолго останавливали.

"На станции "Оболонь" на рельсах оказался пассажир. Мужчину достали на перрон и вызвали медиков. Движение поездов ненадолго остановили. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

В киевском метрополитене добавили, что задержка поездов составила около 5-7 минут. После того, как мужчину обследовали врачи, он поехал дальше.

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"От госпитализации он отказался – серьезных травм не получил. Сейчас движение метро полностью восстановлено", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в пятницу, 25 июня, на станции метро "Майдан Незалежности" на рельсы упал пассажир. В результате происшествия остановлено движение на всей Оболонско-Теремковской линии.

Ранее Обозреватель сообщал, что 15 июля, в киевском метрополитене произошло ЧП. На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек упал под поезд. Он погиб на месте.