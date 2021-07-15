В метро Киева человек упал под вагон поезда

В четверг, 15 июля, в киевском метрополитене человек упал под поезд. Сотрудники объявили, что ЧП произошло на станции "Левобережная".

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, пассажиров попросили покинуть вагоны поездов на станции метро "Крещатик", на "Черниговской" сообщили, что движение поездов будет заблокировано минимум до 18:20.

Инцидент произошел около 17:30.

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Киевский метрополитен уже сообщил об изменении движения поездов.

"Внимание! Красная линия! Поезда курсируют по маршруту" Крещатик "-" Академгородок ". На перегоне" Дарница "-" Левобережная "человек под поездом. На месте работают специалисты. О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", — говорится на странице метрополитена в Twitter.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном метрополитене компания подростков готовила "завтрак" посреди заполненного пассажирами вагона, используя для молока и хлопьев самодельный экран у лица.