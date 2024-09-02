В Киеве произошла стрельба: мужчины устроили драку из-за припаркованного авто, есть пострадавший. Видео

Вечером в понедельник, 2 сентября, в Киеве произошла стрельба. Выстрелы возле ЖК "Амурский" (Голосеевский район столицы) совершил неизвестный мужчина в черном.

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Об этом OBOZ.UA сообщили источники в правоохранительных органах. Детали инцидента устанавливаются. Впрочем, известно, что есть пострадавшие.

Предварительно стражи порядка рассказали, что сначала мужчина стрелял в землю, а потом уже попал людям по ногам. Местные паблики уже показали видео с места происшествия.

Как позже сообщили правоохранители, полиция Киева возбудила уголовное производство по факту стрельбы в Голосеевском районе.

"Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила сегодня около 19.10. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции", – отмечают правоохранители.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них. В дальнейшем между участниками возникла потасовка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стрелка задержана, по указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в четверг, 15 августа, в Тернопольской области также произошла трагедия. В селе Доброводы мужчина в военной форме стрелял в людей. Есть погибшие и раненые.

Как информировал OBOZ.UA, в ночь с 26 на 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь по военным на посту. Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы.

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