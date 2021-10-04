В Киеве произошла массовая драка в парке: охранникам пришлось применить газовый баллончик. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
1 минута
3,9 т.
На место происшествия вызвали врачей

В Святошинском районе Киева в ночь с 3 на 4 октября четверо пьяных друзей устроили драку. Инцидент произошел в парке Совки.

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной варты Киева. Участники конфликта отказались писать заявления в полицию.

"Массовая драка в парке Совки. Четверо нетрезвых лиц выясняли отношения кулаками. Как стало известно впоследствии, все они знакомы между собой. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной варты", – рассказали в пресс-службе.

Мужчины были знакомы друг с другом.
Видео дня

Во время конфликта сотрудникам варты пришлось применить газовый баллончик и надеть на двух участников драки специальные "стяжки", чтобы их успокоить.

Мужчины отказались писать заявление, но тем не менее попросили вызвать на место происшествия врачей.

Двум участникам драки пришлось связать руки.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности в ночь на 22 июля произошла массовая драка. Некоторые участники конфликта били своих оппонентов палками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе столицы в результате драки с участием 8-ми человек пострадали двое сотрудников Муниципальной варты.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиДракапарки