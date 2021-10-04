В Киеве произошла массовая драка в парке: охранникам пришлось применить газовый баллончик. Фото

В Святошинском районе Киева в ночь с 3 на 4 октября четверо пьяных друзей устроили драку. Инцидент произошел в парке Совки.

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной варты Киева. Участники конфликта отказались писать заявления в полицию.

"Массовая драка в парке Совки. Четверо нетрезвых лиц выясняли отношения кулаками. Как стало известно впоследствии, все они знакомы между собой. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной варты", – рассказали в пресс-службе.

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Во время конфликта сотрудникам варты пришлось применить газовый баллончик и надеть на двух участников драки специальные "стяжки", чтобы их успокоить.

Мужчины отказались писать заявление, но тем не менее попросили вызвать на место происшествия врачей.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности в ночь на 22 июля произошла массовая драка. Некоторые участники конфликта били своих оппонентов палками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе столицы в результате драки с участием 8-ми человек пострадали двое сотрудников Муниципальной варты.