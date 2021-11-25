В Киеве произошла масштабное ДТП, есть пострадавшие. Фото

В Оболонском районе Киева в среду, 24 ноября, произошла авария с участием четырех автомобилей. У виновника ДТП в крови обнаружили 1,78 промилле алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент случился на Минском проспекте около 17:00.

Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобили Honda, Kia и Ford.

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"В результате ДТП три человека получили травмы и были госпитализированы. Во время общения с водителем Hyundai полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал у мужчины 1,78 промилле алкоголя в крови", – рассказали в пресс-службе.

На виновника аварии составили админпротокол по статье 130 (управление авто в состоянии опьянения) КУоАП.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, исходя из уровня алкоголя в крови, можно сказать, что водитель Hyundai выпил 0,5 литра водки перед тем, как сесть за руль.

Он также предположил, что по факту этого ДТП (учитывая предварительную информацию о количестве пострадавших и то, что водитель был пьян) полицейские могут открыть уголовное производство по части 2 статьи 286-1 УКУ. Виновному грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции Украины, за первые десять месяцев в стране произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 592 человек, а еще 24905 – понадобилась медицинская помощь.

В Украине с января по октябрь включительно произошло 4119 "пьяных" ДТП, в которых погибли 98 человек, а еще 924 – получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в четверг, 25 ноября, Hyundai Sonata съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы.