В Киеве произошла масштабная авария, повреждено авто патрульной полиции. Видео

В Киеве на улице Васильковской в субботу, 28 октября, произошло масштабное ДТП с участием нескольких авто. В аварии, в том числе, пострадала машина патрульной полиции.

ДТП произошло по адресу Васильковская, 6 в Голосеевском районе столицы. Как сообщили OBOZ.UA в Патрульной полиции Киева, предварительно в аварии никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас информации о пострадавших нет. На месте работает патрульная полиция", – рассказали правоохранители.

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Кроме того, из-за поваленного дерева на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой перекрыто движение транспорта, предупредили в Патрульной полиции столицы.

А из-за падения дерева на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение затруднено.

Патрульные призвали водителей учесть это при планировании маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу Украину накрыла сильная непогода. В Киеве ураган повалил деревья, вследствие чего погибли два человека, еще семеро пострадали.

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