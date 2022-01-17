В Киеве произошла авария с участием трех легковушек и трактора: есть пострадавший. Видео

В Киеве в ночь с 16 на 17 января произошла авария с участием трех автомобилей и трактора. В результате ДТП пострадал водитель одной из легковушек.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Автопроисшествие случилось на Кольцевой дороге (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, все двигались в сторону Жулянского моста. В какой-то момент Skoda таранит трактор, который ехал в правой полосе. Потом легковушка цепляет Renault, а который, в свою очередь, отбрасывает на BMW, который двигался в крайней левой полосе", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмы получил водитель Skoda – его госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в ночь с 16 на 17 января автомобиль службы такси на переходе сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.