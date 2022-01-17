В Киеве автомобиль службы такси сбил на переходе женщину. Фото

В Деснянском районе Киева в ночь с 16 на 17 января автомобиль службы такси на переходе сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на улице Оноре де Бальзака.

"Женщина переходила дорогу через пешеходный переход, когда ее сбил автомобиль службы Bolt. Водитель говорит, что не заметил пешехода, ехал не быстро, но все равно задел женщину. На место ДТП прибыла карета скорой и полиция", – говорится в сообщении.

Видео дня

В результате аварии женщина получила травму спины – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Напомним, в поселке Гребенки Киевской области пьяный водитель, пытаясь скрыться, сбил полицейского. В дальнейшем злоумышленник на скорости въехал в дерево.

В Соломенском районе Киева в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области в пятницу, 14 января, грузовик Mercedes столкнулся с Skoda, а потом въехал в частный жилой дом. В результате происшествия водитель легковушки получил травмы.