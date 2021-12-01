В Киеве произошла авария с участием трех авто: есть пострадавший. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 30 ноября на 1 декабря произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один из водителей был госпитализирован.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на пересечении улиц Олены Телиги и Довженко.

"Столкнулись Volkswagen, Renault и Nissan. Предварительно было установлено, что водитель последнего авто нарушил правила дорожного движения , что и стало причиной ДТП. Он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался", – рассказал наш собеседник.

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В тоже время, в больницу был доставлен водитель Volkswagen с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото можно увидеть, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи поселка Березовка Киевской области 30 ноября произошла авария с участием грузовика Schmitz и легковушки Ford. В результате ДТП травмы получил водитель последнего авто.