На Киевщине столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавший. Фото

Вблизи поселка Березовка Киевской области во вторник, 30 ноября, произошла авария с участием грузовика Schmitz и легковушки Ford. В результате автопроисшествия травмы получил водитель последнего авто.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Автопроисшествие случилось на 28 километре автодороги Киев-Чоп.

"Около 12:00 произошло ДТП с участием грузовика Schmitz и легковушки Ford. Водителя последнего авто госпитализировали. Возможно усложнение движения в направлении города Житомир. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

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На опубликованном фото можно увидеть, что легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Судя по снимку удар пришелся на переднюю часть машины со стороны водителя.

Был ли кто-то из владельцев авто в состоянии опьянения, не сообщалось.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в ночь с 29 на 30 ноября автомобиль Toyota, пытаясь скрыться от полиции, разбил четыре машины. Якобы за рулем легковушки находился украинский боксер.