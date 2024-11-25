В Киеве произошла авария с участием четырех авто: после столкновения одна из машин протаранила столб. Фото

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 25 ноября, на проспекте Валерия Лобановского произошло ДТП с участием четырех легковушек. В результате ДТП одна из машин вылетела с дороги и протаранила столб.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"На проспекте Лобановского, 152, ДТП с участием 4 автомобилей: Hyundai, Renault и две KIA. Три автомобиля на проезжей части, а Sportage вылетел с дороги и врезался в столб (отмечено стрелочкой. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия столкновения машин, в частности, из-за ДТП образовалась тянучка в сторону Центрального автовокзала. Информация о травмированных пока не поступала.

Напомним, в Дарницком районе Киева легковушка на скорости протаранила четыре машины, после чего виновник ДТП перевернулся на сторону. Авария произошла на проспекте Петра Григоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в субботу, 23 ноября, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. По предварительной информации, пострадавший.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!