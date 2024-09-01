В Киеве произошел ужасный пожар: горит девятиэтажка на Шептицкого. Видео

Утром 1 сентября в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах, там были слышны крики людей.

Видео дня

ЧП произошло на улице Шептицкого. Об этом сообщили столичные паблики, публикуя кадры с места происшествия.

Пока неизвестны причины возгорания, но есть ли вследствие этого пострадавшие. В сети подчеркивают, что пожарные и скорая находятся на месте.

"В девятиэтажке пылают несколько этажей. Есть ли жильцы в квартирах – неизвестно, но слышны крики людей…" – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома по улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе Киева. Площадь возгорания составила около 700 кв. м., обошлось без пострадавших.

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